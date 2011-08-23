-Gökçek "şike" haberlerini yalanladı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, futbolda şike soruşturması kapsamında verdiği ifadeyle ilgili haberlerin tamamen çarpıtıldığını bildirdi. Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, şike soruşturması kapsamında dün verdiği ifadenin, bazı basın organlarında çarpıtılarak verilmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti. Basında yer alan haberde, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şike soruşturmasının şüphelilerinden Trabzonspor Kulubü Başkanı Sadri Şener ile yaptığı bazı telefon görüşmeleri dinlenmeye takılmıştı. Söz konusu konuşmalarda Şener'in Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla ilgili Melih Gökçek'ten bazı taleplerde bulunduğu öne sürülmüştü'' ibaresinin yer aldığını belirten Gökçek, ''Zaten ne böyle bir talep oldu, ne de bana bazı taleplerde bulunulduğuna dair tek bir şey soruldu. Şike soruşturması kapsamında verdiğim ifadeyle ilgili haberler tamamen çarpıtıldı'' ifadelerini kullandı. Haberde yer alan ''Geçtiğimiz hafta ifadeye çağrıldığının, ancak Başbakan'ın Somali gezisi nedeniyle mazeret bildirerek katılamadığı'' yönündeki bölümün de tamamen yalan olduğunu belirten Gökçek, açıklamasında şunları kaydetti: ''Ben ne Başbakan ile Somali'ye gittim, ne de 'Somali'ye gideceğim' diye ifade için mazeret bildirdim. Anlamak mümkün değil. Bir haber yapılıyor baştan sona hayal ve yalan. Benim ifade verirken, 'rutin çerçevede gerçekleşen böyle bir konuşmanın soruşturmaya konu edilmesine anlam veremiyorum' dediğim şeklinde tırnak içinde verilen bölüm de tamamen uydurmadır. Kesinlikle böyle bir ifade kullanmadım. Haber, muhabirin zorlamasıyla başlı başına yanlışlarla dolu yalan bir haberdir.'' (KUR-SA)