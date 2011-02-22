-GÖKÇEK "İMAR KİRLİLİĞİ"NDEN BERAAT ETTİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çankaya'da satın aldığı bir konutun bulunduğu binada projeye aykırı değişiklikler yaparak, ''İmar kirliliğine neden olduğu'' iddiasıyla açılan davada beraat etti. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Gökçek'in avukatı Fatih Atalay ile şikayetçi Çankaya Belediyesinin avukatı katıldı. Avukat Atalay, dava için alınan bilirkişi raporunda imar mevzuatına aykırı olduğu iddia edilen eklentilerin, konut, inşaat halindeyken yapıldığını ifade etti. Cumhuriyet Savcısı Ziya Delen, esas hakkındaki görüşünde, imar kirliliğine Gökçek'in sebep olmadığını, kirlilik varsa bunun inşaat aşamasında, yüklenici tarafından yapılmış olacağına ilişkin görüşün dosyada bulunduğunu ifade ederek, Gökçek'in beraatını istedi. Çankaya Belediyesinin avukatı, bilirkişi raporunun aleyhlerine kısımlarını kabul etmediğini ifade ederek, Gökçek'in cezalandırılmasını talep etti. Avukat Atalay da esas hakkındaki görüşe katıldığını bildirdi. Müvekkilinin, konuta bir gün içinde iddianamede savunulduğu kadar eklenti yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Atalay, Gökçek'in beraatını istedi. Yargıç Mehmet Şemseddin Tanrıseven, Gökçek'in beraatına karar verildiğini açıkladı. Dosyadaki belgelere göre, daha önce aynı suçlamayla Mahir Şahin adlı kişinin Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve beraat ettiğini anlatan Tanrıseven, suç ihbarı üzerine Gökçek hakkında soruşturma başlatılarak, davanın açıldığını ifade etti. Tanrıseven, 20 Aralık 2010'da üç kişilik bilirkişi heyetinin konutta keşif yaptığına dikkati çekerek, buna ilişkin raporda, imar kirliliğine neden olan işlerin bir günde yapılmasının mümkün olmadığının belirtildiğini kaydetti. Deliller incelendiğinde, Gökçek'in konutu satın aldığını ve bulunduğu halde kullanmaya devam ettiğini ifade eden Tanrıseven, imar kirliliğine neden olan ilave inşaatların daha önce yapıldığını, bu sebeple suçun unsurlarının oluşmadığını açıkladı. İddianamede, Gökçek'in, Çankaya Turan Güneş Bulvarı, Funda Beyazevler Sitesi 66. Sokak'ta satın aldığı konutun bulunduğu binada projeye aykırı değişiklikler yaparak, ''İmar kirliliğine neden olduğu'' iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.