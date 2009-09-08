Gökçek: 3 günde bir araba bile zor satarsın

Futbol Federasyonu'nun mevcut durumu 3 gün içinde değiştirmesi için ihtar çekmesinin ardından Melih Gökçek'ten açıklama geldi. "3 günde araba bile zor satarsın..."'



Böyle bir mantık olamaz... O zaman daha önce Altay kulübü başkanlığı yapan Mahmut Özgener de istifa etsin... Bize yaptıkları mantığın aynısıdır bu...Federasyonun gücü yetiyorsa 2 takımı da küme düşürsün' diye konuştu... Canlı yayın sırasında Ankaraspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Hacettepe, Bugsaş, Keçiörengücü takımlarının altyapıları Saray Tesisleri'nde antrenman yaptı. Telegol programında konuşan Gökçek, ilk olarak tesislerinin özelliklerini anlattı ve "Türk istikbalinin geleceği burada. En iyi futbolcular buradan çıkacak. Dünyada şampiyon çıkaramayan tek başkent Ankara. Bu tesislerle bunu aşacağız. Ankara 4 milyon nüfususya başlı başına bir ülke" dedi. Gökçek, İstanbul Olimpiyat Stadı'nın 250 milyon dolara yapıldığını anlatırken, Saray Tesisleri'nin maliyetinin 40 milyon dolar olduğunu söyledi.



Ankaragücü'nün büyümesinden korkuyorlar



Melih Gökçek, son dönemde yaşanan olayların arkasında Ankaragücü'nün başarısına karşı oluşan korkunun yattığını ifade ederek, "Ankaragücü 4 büyükler gibi olmayacak. 5-10 sene sonra Türkiye'nin en büyüğü olacak. Son olayların arkasında da bunun korkusu var" diye konuştu.Gökçek, izin almaları durumunda eski hipodromunu içinde bir bölüme 40 bin kişilik bir stat yapmak istediklerini olmaması durumunda 19 Mayıs'ı yıkarak yeni bir stat yapmak istediklerini öyledi.



Ahmet bu işi kotaracak kapasitede



Melih Gökçek, Ahmet Gökçek ile ilgili olarak ise, "Ahmet, spor akademisi mezunu .bu işin profesyoneli. Türkiye'de bu işi yapabilecek en iyi 8-10 kişiden birisi. Ankaraspor'da fahri olarak çalıştı. Sigortası bile yoktu. Anonim şirket olduğu için oraya başkan olmasını istemedim" dedi.



1994 yılında belediye başkanı olduğu dönemden itibaren Ankaragücü başkanı olmak istediğini ifade eden Gökçek, bu olmayınca Gençlerbirliği'ne de destek olmak istediğini hiçbiri olmayınca Ankaraspor'u amatör kümeden Süper Lİg'e çıkardıklarını söyledi. Gökçek, bu isteğinin ardından her zaman Ankara'dan bir takımın şampiyon olmasını istemesinin bulunduğunu söyledi.



Gökçek, İstanbul medyasını ise "Bizim üzerimize geldiklerinin 10'da 1'i kadar İstabul Büyükşehir Belediyespor'un üzerine gitmediler" sözleriyle eleştirdi.



Gökçek, Ankaraspor'un başarılı olamamasını en büyük sebebinin seyirci bulamamasından kaynaklandığını söyledi. Gökçek, şampiyonluk için seyirci baskısının şart olduğunu belirterek, "Ankara'da taraftarların yüzde 90'ı Ankaragücü, yüzde 7'si Ankaraspor, yüzde 3'ü ise Gençlerbirliği taraftarı. Ankaraspor'un Gençlerbirliği'nden daha çok taraftarı var. Ama ikisini toplasan Ankaragücü'nün 10'da 1'i etmiyor. Ankaragücü, her zaman dolu tribüne oynar. Ankaragücü ilk 4'e oynasa sttata yer bulamazsınız. Şampiyonluğa oynasa full çeker" dedi.



İşte Melih Gökçek'in konuşmalarından çarpıcı açıklamalar



- Melih Gökçek diyecek ki Ankarasporlu futbolculara, ‘Gidip Ankaragücü’ne yatın.” Sonra o futbolcu başka kulübe gittiğinde bunu anlatmaz mı?

- Gençlerbirliği-Hacettepe ilişkisine bakın. Turgay Kalemci, G.Birliği yöneticisiydi. İki kulüp aynı yerde yatıp kalkıyor. Sen Federasyon olarak neden müdahale etmedin.

- Kayserispor ile Kayseri Erciyes aynı ligdeydi. Şaibe o zaman yok muydu? Bir gecede adı değişti. Federasyon’un kılı kıpırdamadı.

- Tarihi bir çağrı yapıyorum; Sayın Federasyon Başkanı Mahmut Özgener Altay’ın başkanıydı. Şimdi Altay şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şampiyon olursa, Özgener şaibe altında kalmaz mı?

Levent Kızıl, Bursaspor başkanıydı. Şimde Federasyon yönetim kurulunda. Bursaspor da iyi gidiyor. Sayın Kızıl istifa mı etmeli?

Ufuk Özerten, Gençlerbirliğili. Geçen sezon son anda averajla ligde. Şimdi şaibe mi var demeliyiz?

Bu söylediklerim ne kadar saçmaysa, bize yapılan da o kadar saçma.

- Hukuk Kurulu arkadaşlarımızın ifadesine başvurdu. Sorulara bakın: Melih Gökçek’in Ankara’da bir televizyon kanalı var mı? Sanane kardeşim. Ne alakası var. Devam etmişler: Erman Toroğlu hakkında yayın yapılmış. Yapılmış da ne olmuş. Federasyonu ne ilgilendirir.

Yönetime giren müteahhit arkadaşa “Belediye ile iş yapıyor musunuz” diye sormuşlar. O da “3 yıldır yapmıyorum ama ne alakası var demiş. Hukuk Kurulu’nun uğraştıklarına bakın. Nihat Özdemir Fenerbahçe 2.Başkanı. Ankara’nın Metrosunu yapıyor. Şimdi ben Fenerbahçe ile maç mı bağlıyorum? Beşiktaş ile Gaziantep başkanları ortak ticaret yapıyor. Şaibe var diyebilir miyiz? Sırf Melih Gökçek olduğu için tüm bunları bir yana koy, Ankara ile uğraş.

- FIFA iki ayrı şirketin bir kişide olmasına karşı çıkıyor. Uluslar arası Spor Mahkemesi’nin (CAS) bu konuda aldığı kararlar var.

- Bu yapılanlar bir rezalet, bir kepazelik.



3 günde bir araba bile zor satarsın



Federasyonun aldığı kararın hiç bir mantığı yok... Ankaragücü, karar alsa 3 günde nasıl yeni kongre yapar.. En az 21 gün lazım... Ankaraspor'u satmak istesen nasıl 3 günde satacaksın ? Alacak olan nasıl alır ? 3 günde araba bile zor satarsın...



Böyle bir mantık olamaz... O zaman daha önce Altay kulübü başkanlığı yapan Mahmut Özgener de istifa etsin... Bize yaptıkları mantığın aynısıdır bu...



Ankara'ya 3 takım fazla... İstanbul'da 3, Ankara'da 2 takım bulunmalı (Ankaragücü-Gençlerbirliği)



Federasyon, son karar verilen yerin tahkim kurulu olduğunu söylüyor. Tamam kulüpler için böyle olabilir ama Ankaraspor bir şirkettir. Bu şirketin hissedarı zarara uğradığını iddia ederek mahkemeye davayı açar ve yüzde 100 kazanır ve hakkı neyse (100-150 milyon TL vb.) federasyondan çatır çatır alır...



Ankaraspor'da hissesi bulunan hiçbir yönetici Ankaragücü'nde görev yapmıyor...



Bu olayların arkasında Ankara düşmanlığı yatıyor.... Medya da bunu tetikliyor.. Federasyonun içinden birileri bişeyler çeviriyor... Federasyondan birilerinin bazı gazetecileri yazılar yazdırdığını biliyorum. Bunu da isimlerini vererek Mahmut Özgener'e ilettim...



Ankaragücü de Ankaraspor da bu durumlardan ötürü FIFA'ya gidecek...



Federasyonun gücü yetiyorsa 2 takımı da küme düşürsün...



Bu kararı açıklayan Federasyon yönetim kurulunun böyle bir karar almaya hakkı yok. Bu kararı ancak disiplin kurulu ve tahkim kurulu alabilir...



Ankaragücü'nün müthiş bir taraftarı var. Geçen sezon alınan puanın yarısını onlar almıştır. Ben onlara başarı yaşatmak istiyorum...

