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Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir K

24 Ekim 2017 14:44

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir K., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bekir K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bekir K., bu sabah evinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, \'terör örgütüne üye olmak\' iddiasıyla  gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Bekir K., sağlık kontrolünün ardından işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
 

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