Gökçeada'da mezarlığı otopark yaptılar: Soruşturma açıldı, bitmeden genişletme çalışması başladı!

Gökçeada Kaleköy’de otopark inşası sırasında ortaya çıkan mezarlar ortadan kayboldu. Arkeolojik sit alanında inşa edilen otopark için kurul izni alınmadı. Kaleköy muhtarlığı tarafından yapılan otoparkta çıkan mezarların asırlarca köyde yaşayan Rum halkına ait olduğu ileri sürülüyor. 30 yıldır Kaleköy’de yaşayan resim ve heykel sanatçısı Mevlüt Akyıldız tarafından çekilen fotoğraflar üzerine soruşturma açıldı. Ancak soruşturma bitmeden şimdi de otopark genişletilmeye çalışılıyor ve yine başında arkeolog bulunmuyor.



3500 yıllık köy



Kaleköy eski ismiyle Kastro, antik dönemden kalma bir yerleşim yeri. Bir tepe üzerine kurulu olan köy, kentsel sit alanı ilan edildi. Kaleköy ile ilgili olarak Kültür Bakanlığı izniyle arkeolog Robert Ousterhout ve Winfried Held tarafından 90’lı yıllarda yapılmış araştırmalarda köyün M.Ö. 1400’lü yıllara kadar gittiği tespit edildi. Bugün köyde yaşayan Rum vatandaşı kalmadı. Doğu Anadolu’dan göç etmiş aileler 30 yıl evvel köye yerleştirildi. Köyün tepesinde Helenistik öncesi dönemlere ait kale kalıntısı bulunuyor. Kalenin çevresinde antik yazıtlara, mermer mimari kalıntılara ve heykel parçalarına rastlanıyor. Vadinin önemi, dinsel törenlerin merkezi olması. Burada bir Hermes tapınağının kalıntılarından bazı parçalar hâlâ ayakta duruyor.



Köyde 30 yıldır yaşayan Mevlüt Akyıldız, 2016 yılı yaz sezonu sonunda arkeolojik sit alanı içinde Kemik Manastırı denilen yerin yakınında iş makinaları ile otopark çalışması yapıldığını gördü. Çalışmalara yakından bakınca çok sayıda mezarın tahrip edilmiş olduğunu fark etti. Kafatasları, insan kemikleri ortalığa yayılmıştı. Fotoğraflarını çekip Çanakkale Koruma Kurulu ve BİMER’e şikâyet etti. Fotoğrafların çekildiğini otoparkı yapanlar gördü. Bir gece içinde kemikler ortadan kaldırıldı. Mevlüt Akyıldız şöyle konuştu: ‘‘Kaleköy’de halk arasında Kemik Manastırı olarak bilinen manastır önünde daha önce yapılmış olan otoparka ilave olarak yapılan ve Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada belediye başkanlığının katkılarıyla, ancak hiçbir yasal izin alınmaksızın, kaçak olarak Kaleköy muhtarlığınca manastır çevresindeki hangi döneme ait olduğu bilinmeyen mezarlık alanında tahribat yapılarak daha büyük bir otopark yapılmıştır. Otoparkı köy muhtarının yakın akrabaları işletiyor. Ancak kime ait olursa olsun bu mezarlara yapılanlar insani duygulardan uzaktırlar.‘‘



Kaleköy Muhtarı Kemal Adıgüzel’i defalarca aramamıza rağmen cevap vermedi.



Savcılığa suç duyurusu



Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu şikâyetler üzerine alana uzman gönderdi. İnceleme sonucunda Kurul şu kararı aldı: “Arkeolojik ve kentsel sit alanı içinde koruma amaçlı imar planı kapsamında kalan otopark düzenlemesi amacıyla kilit parke taş döşemesi ve istinat duvarı yapılması çalışmalarına kurulumuzun 26.09.2016 tarihinde verdiği karara aykırı olarak müze müdürlüğü denetimi dışında gerçekleştirildiği, Çanakkale Valiliği’nce Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılan, 101 ada 36 parselin otopark olarak kullanılmaması, kurul kararına uyulması gerektiğine karar verildi.’’