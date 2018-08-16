Gökçeada'da feribot karaya oturdu, yolcular tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, bu sabah dümen arızası nedeniyle karaya oturan Gökçeada-1 isimli feribotta bulunan 170 yolcunun tahliye edilği belirtildi.

Olayla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Gökçeada Kuzu Limanı\'nda bugün Gökçeada-1 isimli feribot dümen arızası nedeniyle liman içerisinde karaya oturmuştur. Feribot içerisinde bulunan 170 yolcunun tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-903 Botu tarafından karaya tahliye edilmiştir.\"



ANKARA, (DHA)-