T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçeada'da feribot karaya oturdu, yolcular tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah dümen arızası nedeniyle karaya oturan Gökçeada-1 isimli feribotta bulunan 170 yolcunun tahliye edilği belirtildi

16 Ağustos 2018 17:13

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, bu sabah dümen arızası nedeniyle karaya oturan Gökçeada-1 isimli feribotta bulunan 170 yolcunun tahliye edilği belirtildi.

Olayla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  \"Gökçeada Kuzu Limanı\'nda bugün Gökçeada-1 isimli feribot dümen arızası nedeniyle liman içerisinde karaya oturmuştur. Feribot içerisinde bulunan 170 yolcunun tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-903 Botu tarafından karaya tahliye edilmiştir.\" 


ANKARA, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BakanlığıGökçeada1OlaylaKuzu LimanıFeribotSahil Güvenlik KomutanlığıTCSG903 BotuDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24