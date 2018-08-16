Gökçeada'da feribot karaya oturdu; 170 yolcu tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı, bu sabah karaya oturan 'Gökçeada-1' isimli feribotta bulunan 170 yolcunun tahliye edildiğini açıkladı. Olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Gökçeada Kuzu Limanı'nda bugün Gökçeada-1 isimli feribot dümen arızası nedeniyle liman içerisinde karaya oturmuştur. Feribot içerisinde bulunan 170 yolcunun tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-903 Botu tarafından karaya tahliye edilmiştir denildi.

Yolcuların tahliyesi tamamlandı

Bugün sabah saat 09.00'da Çanakkale Kapatape Limanı'ndan Gökçeada ilçesine hareket eden Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait 'Gökçeada 1' isimli feribot, saat 11.00 sıralarında Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, manevra sırasında karaya oturdu. İncelemede, feribotun makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirlendi. Feribotta bulunan 170 yolcu ve 64 aracın tahliye işlemlerinin ardından geminin kurtarılması için çalışmalara başlanacağı kaydedildi.

3 yıl önce de karaya oturdu

Gökçeada ilçesi Kuzu Limanı Taşocakları mevkisinde Nisan 2015'te de 'Gökçeada 1' feribotu 188 yolcusu ve 39 araçla karaya oturmuş, yolcular 14 saat sonra tahliye edilmişti. (DHA)