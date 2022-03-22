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Gökçeada'ya feribot seferlerine 'hava koşulu' iptali

22 Mart 2022 21:46

Çanakkale'de, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada-Geyikli hattında da sabah ve akşam seferleri gerçekleştirilecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edilirken, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 19.00 seferleri yapılacak. (DHA)

 

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