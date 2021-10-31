T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçeada ve Bozcaada hatlarına 21 ek sefer konuldu

31 Ekim 2021 08:27

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bugün Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 21 feribot seferi düzenleyecek.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konuldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacak.

Diğer hatta ise Geyikli'den Bozcaada'ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

ÇanakkaleGökçeadaBozcaadaek sefer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24