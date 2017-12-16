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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

16 Aralık 2017 16:05

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada\'dan saat 13.00 ile Kabatepe\'den saat 15.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

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