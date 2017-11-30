Gökçeada seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferleri, durduruldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında, Gökçeada'dan saat 17.00 ve Kabatepe'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.