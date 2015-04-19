T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karaya oturan Gökçeada feribotundaki 188 yolcunun tamamı tahliye edildi

Yolcular, sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderilecek

19 Nisan 2015 21:07

Gökçeada Kuzu Limanı Taşocakları mevkiinde dün saat 16.15'te karaya oturan Gökçeada 1 feribotunda bulunan 188 yolcunun tahliye işlemine yaklaşık 13 saat sonra başlandı. Yolcuların tamamı tahliye edildi. Yolcular sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından evlerine  gönderilecek. Sahil Güvenlik Çanakkale grup Komutanlığına bağlı SAGET 14 botuyla alınan 7 kişi karaya çıkarılarak Gökçeada Kuzu Limanına götürüldü.

Bugün saat 15.00’te Kabatepe’den Gökçeada’ya hareket eden ’Gökçeada-1’ feribotu, saat 16.15 sıralarında Kuzu Limanı Taşocakları Mevkii’nde karaya oturdu.

Poyraz rüzgarının sert estiği bölgede; feribotun limana giremeden, limanın mendireğinin arka tarağında Taşocakları Mevkii’nde karaya oturduğu öğrenildi.

Feribottaki 188 yolcu, can yeleklerini giyerek güvertede beklemeye başladı. Yolcuların tahliyesi tamamlandı. Feribotta ayrıca 39 da araç bulunduğu belirtildi. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ’Kurtarma 77 römorkörünün de Çanakkale’den bölgeye hareket ettiği, herhangi bir hasar bulunmadığı belirtilen feribotu kurtarmaya çalışacağı, yolcuların tahliye edilmesini gerektiren bir durumun olmadığı bilgisi verildi.

ETİKETLER

feribotçanakkalegökçeada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24