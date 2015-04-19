Karaya oturan Gökçeada feribotundaki 188 yolcunun tamamı tahliye edildi

Gökçeada Kuzu Limanı Taşocakları mevkiinde dün saat 16.15'te karaya oturan Gökçeada 1 feribotunda bulunan 188 yolcunun tahliye işlemine yaklaşık 13 saat sonra başlandı. Yolcuların tamamı tahliye edildi. Yolcular sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilecek. Sahil Güvenlik Çanakkale grup Komutanlığına bağlı SAGET 14 botuyla alınan 7 kişi karaya çıkarılarak Gökçeada Kuzu Limanına götürüldü.

Bugün saat 15.00’te Kabatepe’den Gökçeada’ya hareket eden ’Gökçeada-1’ feribotu, saat 16.15 sıralarında Kuzu Limanı Taşocakları Mevkii’nde karaya oturdu.

Poyraz rüzgarının sert estiği bölgede; feribotun limana giremeden, limanın mendireğinin arka tarağında Taşocakları Mevkii’nde karaya oturduğu öğrenildi.

Feribottaki 188 yolcu, can yeleklerini giyerek güvertede beklemeye başladı. Yolcuların tahliyesi tamamlandı. Feribotta ayrıca 39 da araç bulunduğu belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ’Kurtarma 77 römorkörünün de Çanakkale’den bölgeye hareket ettiği, herhangi bir hasar bulunmadığı belirtilen feribotu kurtarmaya çalışacağı, yolcuların tahliye edilmesini gerektiren bir durumun olmadığı bilgisi verildi.