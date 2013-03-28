Gökçeada Rum azınlık okulu açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gökçeada'da 1964 yılında kapatılan Rum azınlık okulunun açılması talebinin onaylandığını bildirdi.

Avcı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1951 yılında faaliyete başlayan Rum azınlık okulunun 1964'te kurucu isteği doğrultusunda kapatıldığını hatırlattı.

Başvuru üzerine aynı binada Rum azınlık okulu açılması talebinin Bakanlık tarafından onaylandığını belirten Avcı, bugün itibarıyla Özel Gökçeada Rum İlkokulu'na açılış izni verdiklerini söyledi.

Bu arada, 2011'den bugüne İstanbul'daki Rum azınlık okullarından üçü ilköğretim okulu, biri de lise olmak üzere toplam 4 Rum okulu, kurucularının istekleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nca kapatıldı.

Bakanlığın azınlıklara ait okulların kendi istekleri doğrultusunda açılması veya kapatılması yönünde gelen talepleri önemle değerlendirdiği bildirildi.