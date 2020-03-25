Gökçeada’da tüm feribot seferler iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Geçen günlerde, Bozcaada-Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken, bu sayı 6’ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30’a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise bir günde toplam 63 sefer yapılırken, bu sayı 36’ya düşürülmüştü.