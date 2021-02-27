T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçeada'da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu

27 Şubat 2021 18:00

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Tekne, 200 metre açıkta denizin dibinde bulundu.

gökçeadagökçeada alaborateknekaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24