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Gökçe, yatağında ölü bulundu

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, Gökçe Çalışkan (20) yatağında ölü bulundu

15 Şubat 2018 18:28

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesinde, Gökçe Çalışkan (20) yatağında ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan genç kızın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Tire\'de özel bir iletişim firmasında çalışan Gökçe Çalışkan, bugün sabah, Hürriyet Mahallesi, Gençlik Caddesi\'ndeki evlerinde yatağında annesi Mülferi Çalışkan tarafından momarmış halde bulundu. Tüm çabalarına rağmen kızının bir tepki vermemesi üzerine Çalışkan, durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan Güneş\'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adil Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Genç kızın ani ölüm yakınlarını yasa boğarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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