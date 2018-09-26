GoKart yapılmak istenen tarım alanı için belediye ve vatandaştan tepki: Kamyonla yolu kapattılar!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, İzmir Karting Kulübü'nün tarım alanına yapmak istediği, GoKart ve motor sporları pisti için vatandaş ve Güzelbahçe Belediyesi tepki gösterdi. Belediye kendi araçlarıyla yolu kapattı. Alana giremeyen firma geri çekildi. Çalışmaları engellenen pist için Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP’li Mustafa İnce, “Söz konusu alan tarım arazisidir. Bu alanla ilgili bir plan değişikliği yapılmadan başlatılan inşaat kaçaktır” dedi.

Birgün'den Demet Sargın'ın haberine göre, İzmir Karting Kulübü’nün söz konusu tarım alanında asfalt dökümüne başlayacağı haberini alan Güzelbahçe Belediyesi, yollara belediyeye ait çeşitli araçlar koyarak asfalt aracının bölgeye girmesini engelledi. Bunun üzerine ‘Yolu kapatmak, ulaşımı engellemek’ gerekçesiyle tutanak tutan jandarma belediye çalışanlarını engellemeye çalıştı. Belediye ekiplerinin kararlılığı sonucunda asfalt döküm işlemi yapılamadı.

“İnşaatın orada yapılması kabul edilemez”

Zeytincilik ve hayvancılık yapılan bölgeyle ilgili firmanın kurumlardan aldığı görüş onayı belgelerine sığındığını ancak söz konusu alanın tarım arazisi statüsünde olduğu için bu belgelerin bir değer taşımadığını da sözlerine ekleyen Belediye Başkanı İnce: “Söz konusu alanda imar planı değişikliği yapılmadan inşaat yapılamaz. İnşaatı yapmak istene firma, mesele çok daha uzun süredir gündemde olmasına rağmen bize başvurusunu kaymakamlık üzerinden daha dün yaptı. Biz belediye olarak bu kaçak inşaatın yapımını engellemeye çalışıyoruz. Halkımız da destek veriyor ama desteğin büyümesi lazım. Bu inşaatın orada yapılması kabul edilemez.”

“Doğayla uyumlu projeler istiyoruz”

Bölge sakinlerinden Cem Yüksel ise, “Bugün burada belediyeyle birlikte bir direniş yaptık. Biz burada doğanın dengesini bozacak hiçbir proje istemiyoruz. Bölgemizde ancak doğayla uyumlu, havayı kirletmeyecek, gürültü kirliliği yapmayacak projeler olabilir.”