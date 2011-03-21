-GÖĞSÜNE TOP ÇARPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ KAYSERİ (A.A) - 21.03.2011 - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi, halı saha maçında göğsüne top çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla üniversite yerleşkesindeki halı sahada futbol maçı yapan ERÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Barış Dudioğlu (19) maçta kaleci olarak oynuyordu. Karşı takımdan bir arkadaşının vurduğu top, kale direğine çarptıktan sonra Dudioğlu'nun göğsüne geldi. Çarpmanın etkisiyle düşen, özel hastaneye kaldırılan Dudioğlu, buradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde durulan Dudioğlu'nun cesedine otopsi yapıldığı bildirildi. -OKULUNUN ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ- Bu arada, Barış Dudioğlu için ERÜ İletişim Fakültesinin önünde tören düzenlendi. Törene, Barış Dudioğlu'nun babası Ramazan Dudioğlu'nun yanı sıra ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çetin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır ve öğretim üyeleri katıldı. Öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadığı törende Kur'an okunup dua edildi. Dudioğlu'nun cenazesi, üniversite tarafından tahsis edilen araçla Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi. Barış Dudioğlu'nun doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.