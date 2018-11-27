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Göğsünden vurulmuş olarak bulunan banka resepsiyonisti öldü

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, bir bankada resepsiyonist olarak çalıştığı öğrenilen bir kadın, iş yerinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulundu

27 Kasım 2018 00:08

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de, bir bankada resepsiyonist olarak çalıştığı öğrenilen bir kadın, iş yerinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aslı U.\'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Aslı U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir bankanın genel müdürlük ek hizmet binasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankada resepsiyonist olarak çalışan Aslı U.\'nun çalıştığı ofiste bir el tabanca sesi geldi. Sesi duyarak ofise koşan iş arkadaşları, yanı başında bir tabanca bulunan Aslı U.\'nun göğsünden vurulmuş şekilde yerde yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslı U\'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. 
Olayın yaşandığı ofiste incelemelerde bulunan polis, ofis ve tabanca üzerinden parmak izi aldı. Polis, Aslı U\'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.  Hastanede tedavi altına alınan Aslı U.\'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(FOTOĞRAF)

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