GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ OLARAK BULUNAN BANKA RESEPSİYONİSTİ ÖLDÜ 

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, bir bankada resepsiyonist olarak çalıştığı öğrenilen bir kadın, iş yerinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aslı U.\'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Aslı U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir bankanın genel müdürlük ek hizmet binasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankada resepsiyonist olarak çalışan Aslı U.\'nun çalıştığı ofiste bir el tabanca sesi geldi. Sesi duyarak ofise koşan iş arkadaşları, yanı başında bir tabanca bulunan Aslı U.\'nun göğsünden vurulmuş şekilde yerde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslı U\'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.

Olayın yaşandığı ofiste incelemelerde bulunan polis, ofis ve tabanca üzerinden parmak izi aldı. Polis, Aslı U\'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hastanede tedavi altına alınan Aslı U.\'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin binaya girişi

-Binadan detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Banka çalışanlarından detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinin delil torbaları ile dışarıya çıkması

-Delil torbalarının araca bırakılması

-Polis araçlarının gidişi

-Genel ve yakın detaylar



