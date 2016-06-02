Göğsünden giren demir, sırtından çıktı

Gaziantep’te, 19 yaşındaki Adem Özçoban, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yere düştüğü sırada göğsüne demir çubuk saplandı. Göğsüne saplanan ve sırtından çıkan inşaat demiriyle hastaneye götürülen genç, ameliyatla kurtarıldı.

Kent merkezindeki bir inşaatta sıvacı olarak çalışan Adem Özçoban, dengesini kaybederek inşaatın birinci katındaki merdivenlerden zemin kata düştü. Göğsüne saplanan demir çubukla görenleri şoke eden Özçoban, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Üniversitesi’ne götürüldü. Prof. Dr. Maruf Şanlı başkanlığındaki ekip tarafından yapılan operasyonla inşaat demiri saplandığı yerden başarıyla çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; Tıp Fakültesi Dekanı Levent Elbeyli ameliyatın başarılı geçtiğini, donanımlı bir hastaneye getirilmemesi halinde daha tehlikeli sonuçlar olacağını belirterek, Adem Özçoban’ın durumunun iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde taburcu olabileceğini söyledi.