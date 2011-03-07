-GOGA'DAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI BİNGAZİ (A.A) - 07.03.2011 - Libya'nın Bingazi kentinde muhalifler tarafından kurulan Geçici Ulusal Konseyin Başkan Yardımcısı Abdülhafız Goga, Türkiye'ye, Libya'da paralı askerlerin halka karşı savaşmasını kınaması çağrısında bulundu. Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin sona erdirilmesi halinde, ülke yönetiminde söz sahibi olması beklenen Goga, Geçici Ulusal Konseyin binasında açıklamalarda bulundu. Goga, Türkiye'nin Libya'daki halk devrimini tanımasını ve desteklemesini istedi. Üçüncü haftasına giren halk ayaklanmasında bugüne kadar ülkenin yaklaşık yüzde 75'inin muhaliflerin kontrolüne geçtiğini belirten Goga, ayaklanmanın amacının, Libya'da halk iradesinin tam olarak egemen kılınması olduğunu söyledi. Goga, ''Kaddafi'nin koltuğunu ne zaman bırakacağını bilemiyoruz, fakat halk ona koltuğunu bırakmasını söylüyor. Önemli olan budur'' dedi. Goga, ülkesindeki son gelişmelerin halkın lehine olduğunu, amaçlarına ulaşıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. Kaddafi'nin paralı askerleri ve özel birlikleri sayesinde başkent Trablus'u hala elinde bulundurduğunu ifade eden Goga, ülkenin önemli birçok şehrinin ise muhaliflerin elinde olduğuna dikkati çekti. Goga, ''Kahraman askerlerimiz Kaddafi'nin birliklerini yenecek ve yakında Trablus'u da kurtaracak'' diye konuştu. -TÜRKİYE, LİBYALILARA İHTİYAÇLARINI SORDU- Muhaliflerin kurduğu Geçici Ulusal Konseyin Başkan Yardımcısı Goga, Bingazi'deki çeşitli kesimlerden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan konseyin ileride halkın beklentilerine cevap verecek bir yönetim yapısının oluşturulması doğrultusunda çalışmalarına başladığını söyledi. Konseyin, uluslararası kamuoyunu ve Türkiye'yi yanında görmek istediğini ifade eden Goga, ''Arap halklarının sorunlarına ilgi gösteren Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz: Libya'da paralı askerlerin halka karşı savaşmasını kınayın. Türkiye Cumhuriyeti devletinin halk devrimini tanımasını ve desteklemesini istiyoruz'' dedi. Goga, Bingazi'de gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzeme konusunda şimdilik bir sıkıntı hissedilmediğini, birçok ülkeden yardım aldıklarını ifade etti. Türk makamları tarafından da ihtiyaç duyulan bir şey olup olmadığının yazılı olarak sorulduğunu kaydeden Goga, Türkiye'nin gösterdiği yakınlıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. -ÇADIRLAR ARASINDA FUTBOL KEYFİ- Libya'daki çatışmalardan kaçanların barındığı Tunus sınırında kurulan çadır kentin sakinleri, askerlerin düzenlediği futbol turnuvası ile sıkıntılarını unutmaya çalışıyor. Libya ile Tunus arasındaki sınır kapısı Ras Cedir'de, ülkelerine dönemeyenler için BM ve Tunus askerleri tarafından kurulan çadırlara yerleşen çoğu Bangladeşli yüzlerce insan, zor şartlarda ülkelerine gidecekleri günü bekliyor. Yüzlerce çadırın bulunduğu alandaki insanların tek sosyal etkinliğini ise futbol oluşturuyor. Çadır kentin güvenliğinden sorumlu askerlerce düzenlenen, ''sınır kupası'' adı verilen turnuvaya Nijeryalılar, Ganalılar, Bangladeşliler, Malililer ve Somalililer katılıyor. Çakılan kazıklara ip gerilmesiyle sınırları belirlenen futbol sahasında başlama vuruşundan önce askerler çeşitli uyarılarda bulunuyor. Yardım kuruluşu temsilcilerinin hakemlik yaptığı turnuva, çekişmeli maçlara sahne olurken, zorlu şartlarda yaşayanlar biraz da olsa eğlenme fırsatı buluyor. Öte yandan, çadır kentteki zorlu hayat şartları devam ediyor. Aynı ülkeden insanların genellikle bir arada dolaştığı bölgede en kalabalık grubu Bangladeşliler oluşturuyor. Az sayıda kişi Libya sınırından Tunus'a girmeyi sürdürürken ülkelerine dönen kafilelerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Tunusluların sınıra gelenlere yardımları aralıksız devam ediyor. İnsani yardım kuruluşları da bölgedeki insanların sağlıktan yiyeceğe birçok ihtiyacını karşılıyor. Yemek dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşturan insanların zaman zaman sıra nedeniyle tartıştıkları da gözleniyor.