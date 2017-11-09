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Gofretle kandırıp 4 ay boyunca istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da fayans ustası 54 yaşındaki H

09 Kasım 2017 15:13

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da fayans ustası 54 yaşındaki H.A., gofret ile kandırdığı kız çocuğu 9 yaşındaki H.Ö.\'yü 4 aydır istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Muratpaşa İlçesi\'ndeki bir ilkokulda 4\'üncü sınıf öğrencisi H.Ö., sınıf öğretmenine, aynı binada oturan komşuları H.A.\'nın kendisine yaklaşık 4 aydır gofret alıp eve götürdüğünü, yatırdıktan sonra üzerine abandığını, bunu en son 5-6 gün önce yaptığını söyledi. Okul yönetiminin durumdan haberdar edilmesi üzerine polise haber verildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk babası H.A.\'yı gözaltına aldı. Olayı öğrenenler tarafından tartaklanan, linç edilmek istenen H.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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