Goethe'nin ismi artık borsada



Alman şair ve yazar Goethe, Çin'de Ge De olarak anılıyor ve ülkede Alman edebiyatının ve kültürünün önemli bir simgesi. Şimdiyse Çin için başka bir anlam daha kazanıyor. Artık, Frankfurt'ta işlem gören Yuan tahvilleri de Goethe'nin ismini taşıyacak.

Başlangıcı Alman Kamu Yatırım Bankası KfW yaptı ve yaklaşık 120 milyon euroya denk gelen bir milyar yuanlık tahvili, emeklilik fonlarına, sigorta şirketlerine ve diğer büyük yatırımcılara sundu.

Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda ilk defa böylesi bir işlem gerçekleşiyor. Frankfurt, Çinli yatırımcılar için önemli bir merkez. Geçtiğimiz Mart ayı sonunda da, Çin ve Almanya merkez bankaları arasında bir anlaşma imzalanmıştı.

Frankfurt'un finans merkezi olarak yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan girişimin yöneticisi Hubertus Väth, söz konusu anlaşmanın etkisini "Bu anlaşmanın en önemli özelliği, Frankfurt'u Euro ve Yuan para birimleri arasında özel bir offshore merkezine dönüştürmüş olması" sözleriyle özetliyor.

Offshore hesaplarının merkezleri, bugüne kadar hep Asya ülkelerindeydi. Bu tür merkezler gerekli, zira Çin parası serbestçe alınıp satılamıyor. Väth, Frankfurt'un bu alanda rakipleri Paris ve Lüksemburg'u geçmesinin arkasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli rol oynadığı kanısında:

Diğer yandan Londra da finans merkezi kulvarında Frankfurt'un önemli rakibi olmayı sürdürüyor. New York'tan sonraki en büyük finans merkezi olan Londra borsasında da yuan tahvilleri işlem görüyor. Fakat euro kullanılmadığından Londra Çin'in önem sıralamasında geride kalıyor.

Hubertus Väth, Alman Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın bulunduğu Frankfurt'taki finans kuruluşlarının, yuan ve euro para birimleri arasındaki transferler için yeni hizmetler geliştirdiğine dikkat çekiyor. Bu hizmetlerin başlıcaları, yatırımcının güvenliğini sağlayan swap ve özel fonlar.

Deutsche Bank'tan piyasa uzmanı Hannah Levinger de "Kendi zaman diliminizde Çin'le ticari işlemlerini yapabiliyor olmak, orta ölçekli şirketlere büyük avantajlar sağlıyor" diyerek yeni züenlemelerin etkisinin altını çiziyor.

Diğer yandan, son gelişmelerle birlikte Alman ve Çin şirketlerinin dolar kullanma mecburiyeti de önlenmiş oluyor. Keza iki ülke arasındaki ticaretin beşte biri yuan ile yapılmakta.

Tabii bu prosedür en çok Çinli firmaları sevindiriyor, zira yuan para birimi üzerinden faturalandırılmalar kur riskinin de tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor.

Deutsche Bank'tan Hannah Levinger, bu tür offshore merkezlerinin, Çin parasının uluslararası kullanımının hızla yayılması konusunda hızlandırıcı rol oynadığını belirtiyor.

Çin Merkez Bankası, bu ayın başında Çin'in hangi bankalarının Franfurt'ta yuan üzerinden işlem yapıp yapamayacağına karar verecek. Bu kararın ardından sadece Alman Kamu Yatırım Bankası değil, diğer banka ve kuruluşlar da Goethe olarak adlandırılan yuan tahvilleriyle işlem yapabilecek.

Tahvillerin offshore piyasalarında takma adla işlem görmesi bilinen bir gelenek. Örneğin Hong Kong'daki tahvillere Dim-Sum, Tayvan'dakilere Formoza adı veriliyor. Tıpkı Almanya'daki Goethe tahvillerinde olduğu gibi. Hubertus Väth, Frankfurt piyasasında uzun tartışmalar sonucu bu isim üzerinde karar kılındığını, zira Frankfurt doğumlu ünlü edebiyatçının Çin'de de büyük saygınlığının olduğunu belirtiyor.