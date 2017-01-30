Goebbels’in sekreteri 106 yaşında öldü

Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in eski sekreteri Brunhilde Pomsel'in Münih'te kaldığı huzurevinde geçen cuma günü öldüğü açıklandı. Pomsel kısa süre önce 106 yaşına girmişti.

Pomsel, 1942'den İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945‘e kadar Propaganda Bakanı Goebbels'in sekreteri olarak çalıştı. Hitler'in intiharına kadar ise Berlin'de kaldığı sığınakta yaşadı.

Avusturyalı yönetmen Christian Krönes, kısa süre önce Nazi Almanyası iktidar çevresine yakından tanıklık etmiş olan Pomsel'in anılarını konu alan "Bir Alman Hayatı" isimli bir belgesel film çekmişti.

Pomsel, şimdiye kadar yalnızca festivallerde gösterilen filmde, Yahudi soykırımından haberdar olmadığını savunmuştu. Pomsel, "Goebbels'in yanında çalışmaktan başka bir şey yapmadım, bütün bunların arkasında ne olduğundan ise hiç haberim yoktu" demişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra uzun yıllar Sovyetler Birliği'nin savaş tutsağı olarak tutulan Pomsel, daha sonra sekreter olarak ARD televizyonunda çalışmıştı.

‘‘Sağ popülizmin yükselmesi gelecek nesillere bir uyarı‘‘

Belgesel filmi Nisan ayında gösterime girecek olan Krönes, 106. doğum günü olan 11 Ocak'ta Pomsel ile konuştuğunu söyledi. Pomsel‘in siyasi arenadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Krönes, Goebbels'in eski sekreterinin dünya genelinde sağ popülist hareketlerin ivme kazanması ve Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi gibi gelişmeleri "bugünün ve geleceğin nesilleri için bir uyarı" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

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DW/dpa/SÖ/HS