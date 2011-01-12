Godlman Sachs’tan Türkiye Cari Açık Raporu

T24 - Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Türkiye’de cari açıkta

kötüleşmenin Kasım ayında da devam ettiği belirtildi. Kuruluş, ülke içi

güçlü emme süreci ve ticaret şartlarındaki kötüleşmenin bu sürecin

devamına neden olabileceğini ifade etti.

Kuruluşun değerlendirmesinde 2011 yılının ikinci çeyreğinde beklenen

parlamento seçimleri kapsamında yılın ilk yarısında mali politikada

düzeltme beklenmediği ve 2011 yılında cari açığın GSYH’nın yüzde 6.6′sı

seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.

Raporda TCMB’nin TL üzerindeki artış baskısını azaltmak üzere aldığı

tedbirlerin 11 Kasım toplantısında alınan gecelik borçlanma oranlarının

400 baz puan indirilmesiden bu yana ticaret ağırlıklı TL’de yüzde 6

düzeyinde düşüş getirdiği vurgulandı.

Goldman, TCMB ve diğer otoritelerin ülke içi kredi büyümesini kontrol

için ek tedbirler almasının beklendiğini vurgularken “Mali ayarlamalar

olmaksızın cari açıkta düzelme beklemiyoruz. Haziran 2011 için planlanan

seçimler nedeniyle 2011 yılı ilk yarısında mali ayarlamalar beklenmiyor.

Cari açığın 2011′de GSYH’nın yüzde 6.6′sına yükselmesi bekleniyor”

denildi.