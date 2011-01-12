Godlman Sachs’tan Türkiye Cari Açık Raporu

T24 - Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Türkiye’de cari açıkta
kötüleşmenin Kasım ayında da devam ettiği belirtildi. Kuruluş, ülke içi
güçlü emme süreci ve ticaret şartlarındaki kötüleşmenin bu sürecin
devamına neden olabileceğini ifade etti.
Kuruluşun değerlendirmesinde 2011 yılının ikinci çeyreğinde beklenen
parlamento seçimleri kapsamında yılın ilk yarısında mali politikada
düzeltme beklenmediği ve 2011 yılında cari açığın GSYH’nın yüzde 6.6′sı
seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.
Raporda TCMB’nin TL üzerindeki artış baskısını azaltmak üzere aldığı
tedbirlerin 11 Kasım toplantısında alınan gecelik borçlanma oranlarının
400 baz puan indirilmesiden bu yana ticaret ağırlıklı TL’de yüzde 6
düzeyinde düşüş getirdiği vurgulandı.
Goldman, TCMB ve diğer otoritelerin ülke içi kredi büyümesini kontrol
için ek tedbirler almasının beklendiğini vurgularken “Mali ayarlamalar
olmaksızın cari açıkta düzelme beklemiyoruz. Haziran 2011 için planlanan
seçimler nedeniyle 2011 yılı ilk yarısında mali ayarlamalar beklenmiyor.
Cari açığın 2011′de GSYH’nın yüzde 6.6′sına yükselmesi bekleniyor”
denildi.