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GÖÇÜKTEN YARALI ÇIKARILAN ANNE ÖLDÜ ERZURUM (A.A)

11 Nisan 2011 16:39

-GÖÇÜKTEN YARALI ÇIKARILAN ANNE ÖLDÜ ERZURUM (A.A) - 11.04.2011 - Erzurum'da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı göçükten çıkarılan anne Fatma Altunkanat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merkez Yakutiye ilçesi Gaziler Mahallesi Melikşah Sokak'ta, dün yağış sonrasında çöken tek katlı kerpiç yapılı evin enkazından çıkarılan 4 çocuk annesi Fatma Altunkanat, tedavi gördüğü Aziziye Araştırma Hastanesinde öldü. Altunkanat'ın cesedi, Aziziye Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Erzurum'da, dün bir evin çökmesi sonucu aynı aileden 2 çocuk ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan anne Fatma Altunkanat, Aziziye Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınmış, yaralılardan baba Gültekin ile oğlu Hüseyin Can ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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