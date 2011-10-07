-Göçükteki madenci ''lambası'' sayesinde bulunacak ZONGULDAK (A.A) - 07.10.2011 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) satın almayı planladığı AB standartlarında baş lambaları, 1 hafta süreyle sinyal yayma özelliğiyle olası göçükte kalan madencinin yerini tespit etme imkanı sağlayacak. Mevcut göçüklerde tahminlere dayalı kazı yaparak işçiye ulaşmaya çalışan kurum, Türkiye'de ilk kez kullanılacak lambalardan ihaleyle 6 bin 750 adet satın alacak. Zonguldak'ta taş kömürü üretiminin başladığı yıl olarak kabul edilen 1848'den bugüne kadar ocaklarda yaşanan kazalarda 4 bini aşkın madencinin öldüğü havzada, işçilerin hayatını kaybetmesine en fazla neden olan kazaların başında göçükler geliyor. TTK tarafından grizu ve nem ihtiva eden yer altı kömür ocaklarında kullanılmak üzere 28 Aralık'ta düzenlenecek ihaleyle satın alınacak 6 bin 750 adet baş lambası, Türkiye'de ilk defa sinyal veren özellikte olmasıyla önem kazanıyor. -''Lamba 1 hafta sinyal verecek''- Kurum yöneticilerin yurt dışı ziyaretleri sırasında gezdikleri maden işletmesinde görerek satın almaya karar verdiği öğrenilen baş lambalarındaki sinyal yayıcının, cihazın bataryası boşalmasının ardından bile 1 hafta süreyle çalışmaya devam edeceği bildirildi. İhalenin teknik şartnamesinde, baş lambalarının 2 bin 250 adet Kozlu, 2 bin 150 adet Karadon, 2 bin 250 adet Gelik ve 100 adet Çatalağzı lambahaneleri için satın alınacağı belirtildi.