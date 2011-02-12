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GÖÇÜKTEKİ KAYIP İŞÇİLER ARANIYOR KAHRAMANMARAŞ (A.A)

12 Şubat 2011 11:23

-GÖÇÜKTEKİ KAYIP İŞÇİLER ARANIYOR KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 12.02.2011 - Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda meydana gelen göçükte kaybolan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Genelkurmay Başkanlığına ait 2 helikopter ve Ankara MTA'dan gelen 7 kişilik ekip de çalışmalara destek veriyor. Sivil savunma ve AKUT ekipleri ile MTA ekiplerinin de yer aldığı ekip, arama kurtarma çalışmalarına bu sabah erken saatlerde başladı. Ankara, Adana, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'dan gelen 100 kişilik teknik ekibin de aralarında bulunduğu arama kurtarma ekipleri, göçük oluşan bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Göçük altında bulunan 9 kişiye henüz ulaşılamazken, aileleri ve yakınlarının bölgedeki umutlu bekleyişi sürüyor. Afşin Elbistan B Termik Santrali kömür üretim sahasında meydana gelen göçükte, dozer operatörü Ruşen Demir (25) hayatını kaybetmiş, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı kaybolmuştu ve bu kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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