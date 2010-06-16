Göçükteki cesetlere ulaşılamayınca ailelere maaş bağlanmadı

T24 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki grizu patlamasının ardından oluşan ana göçüklerin kaldırılmasına rağmen cesetlerine rastlanılamayan 2 madencinin ailesi, cenazelere ulaşılamadığı için ölüm aylığı ve geliri alamıyor.



17 Mayısta meydana gelen patlamanın ardından oluşan göçüklerin altında kaldıkları tahmin edilen Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetleri, kaldırılan yığınların altında da bulunamadı.



Cesetlerine ulaşılamadığı için nüfus kütüklerine "ölü" olarak kayıtları düşülemeyen 2 madencinin ailelerine, hak ettikleri ölüm aylığı ve geliri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenemiyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, cesedine ulaşılan madencilerden 21'inin ailesine maaşlarının bağlandığını, 7 bekar işçiden de 3'ünün ailesinin hak sahibi olduğunun belirlenerek işlemlerinin devam ettirildiğini bildirdiler.



Maaşlarla ilgili ailelere ilk ödemelerin bu ay yapılacağını ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdi:



"Düzcük'ün ailesine, cenazelerin karıştığı ilk başta bilinmediğinden maaş bağlanmıştı. Ancak, sonradan madencinin cesedinin bulunamadığı ortaya çıktı. Şu anda aileleri mağdur etmeden çözüm yolları aranıyor. Madenci yakınlarına, cesetlere ulaşılmasının hemen ardından evlerinde ziyaret ederek maaş evraklarını verdik. Ölüm tarihi olarak da 17 Mayıs kayıtlara geçti. Bütün işçiler, kazanın olduğu gün ölü kabul edilerek ödemeleri yapılacak. Düzcük ve Kartal ailesine de ölüm aylığı ve gelirleri cenazeleri çıkmasının ardından ya da ölü olarak kayıtlara geçirilmelerinin sonrasında birikenlerle birlikte ödenecektir."





Vali devreye girecek



Zonguldak Valisi Erdal Ata, Medeni Kanunu'nun "Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, o yerin en büyük mülki amirinin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür" hükmü doğrultusunda ulaşılamayan 2 madenciyle ilgili durumu değerlendireceğini söyledi.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileriyle konuyu görüşeceğini belirten Ata, "Madencilerin yakınlarını da çağırarak onların da görüşünü almak istiyorum. TTK Genel Müdürü Burhan İnan'dan madendeki çalışmalarla ilgili bilgileri aldım. Ana göçük açılmış, çok az yığınlar kalmış, ancak koku gibi belirtiler olmadığından madencilerin orada olmadığı tahmin ediliyor. İşçiler yüzde 99 kuyunun içindeler. Ailelerin mağdur olmaması için işçilerin kütüklerine ölü kaydının düşürülmesi için gerekli girişimleri yapacağım" dedi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Özbakır da, madencilerle ilgili Medeni Kanunu'nun öngördüğü sürenin tamamlanmasının ardından "gaiplik (kayıplık) kararı" da alınabileceğini, ancak bu konuda kişilerin ilgili mahkemeye başvurmaları gerektiğini bildirdi.



Medeni Kanuna göre, gaiplik kararının istenebilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerektiği öğrenildi.





