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GÖÇÜKTE ÖLÜ VE YARALI YOK İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 14:43

-GÖÇÜKTE ÖLÜ VE YARALI YOK İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı, metro inşaatının Pendik mevkisinde toprak kayması meydana geldiğini, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi. Belediyenin basın danışmanlığından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Metro inşaatında Pendik mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Tedbir amaçlı E-5 kısa süre için trafiğe kapatıldı. Yolda çökme veya kayma riski yok.'' Ölü ve yaralı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, detaylı bilgilerin daha sonra verileceği kaydedildi.

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