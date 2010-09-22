-GÖÇÜKTE ÖLÜ VE YARALI YOK İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı, metro inşaatının Pendik mevkisinde toprak kayması meydana geldiğini, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi. Belediyenin basın danışmanlığından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Metro inşaatında Pendik mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Tedbir amaçlı E-5 kısa süre için trafiğe kapatıldı. Yolda çökme veya kayma riski yok.'' Ölü ve yaralı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, detaylı bilgilerin daha sonra verileceği kaydedildi.