-GÖÇÜKTE ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 06.02.2011 - Kahramanmaraş'ta termik santrale kömür sağlayan açık işletme sahasında meydana gelen göçükte ölen ve yaralanan işçilerin isimleri açıklandı. Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan Çöllolar kömür üretim sahasında saat 04.30 sularında meydana gelen göçükte ölen işçinin Yaşar Alkaya (51) olduğu belirtildi. Yaşar Alkaya'nın sahadan uzaklaşmaya çalışırken bir kamyonun altında kaldığı öğrenildi. Öte yandan olayda yaralanan işçi sayısının 10 olduğu bildirildi. Yaralı işçiler; Gürbüz Esen (35), Volkan Çanak (27), Barış Doğan (27), Kerbi Çiftlikli (43), Alaattin Yıldız (51), Metin Şahin (40), Mehmet Kursan (55) ve Mehmet Kurt (35) Afşin Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ali Demirci ve Can Aldemir'e ise Afşin Devlet Hastanesinde müdahale edildi. -VALİNİN AÇIKLAMASI- Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, hastanelerdeki yaralıları ziyaret ettikten sonra göçük alanında incelemelerde bulundu. Gazetecilerin olaya ilişkin sorularını yanıtlayan Kocatepe, şunları kaydetti: ''Burası Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür üreten bir işletmemiz. Yapılan çalışmalar sırasında toprakta bir hareketlenme olmuş, yer yer büyük çatlaklar var ve göçük devam ediyor. Açık işletme sahasında işçilerimiz ve makineler var. Bir işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Diğer işçilerin tamamı ve mühendisler kurtarıldı. Burası Zonguldak veya Bursa gibi galeri işletme değil. Gördüğünüz gibi kamyonlar ve iş makineleri ile kömür üretimi yapılan açık bir işletme sahası.''