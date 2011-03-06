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GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN MALKOÇ'UN CESEDİNE ULAŞILDI ZONGULDAK (A.A)

06 Mart 2011 09:46

-GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN MALKOÇ'UN CESEDİNE ULAŞILDI ZONGULDAK (A.A) - 06.03.2011 - Zonguldak'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Serkan Malkoç'un cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Gelik beldesi Dağbaca mevkisindeki maden ocağının tavan kısmından kömür ve toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte mahsur kalan Serkan Malkoç'a (27) ulaşmaya çalışan ekipler, çalışmasını tamamladı. Göçükte, evli ve 1 çocuk babası olduğu bildirilen Malkoç'un cesedi bulundu. İşçinin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşların tepkisi üzerine gazeteciler olay yerine yaklaştırılmadı. Yetkililer, maden ocağının yasal olarak mı işletildiği yoksa kaçak mı olduğuna yönelik incelemenin sürdüğünü, göçüğün öğleden sonra meydana geldiğini, işçinin cesedine yaklaşık 12 saatlik bir çalışmayla ulaşılabildiğini kaydettiler. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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