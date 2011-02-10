-GÖÇÜKTE İLK CESEDE HAVADAN TESPİT KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.02.2011 - Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada meydana gelen göçük sonrası 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Olay sonrası bölgeye ulaşan 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı 2 helikopter, göçüğün meydana geldiği bölgede yaptığı alçak uçuş sonrası bir kişinin yerini tespit etti. Bunun üzerine helikopterdeki halat yardımıyla aşağıya inen bir asker, toprak yığınları arasındaki kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, daha sonra halatla helikoptere taşındı. Bunun üzerine göçük bölgesinden ayrılan helikopter, ambulansların bulunduğu noktaya iniş yaptı. Ceset torbası içinde helikopterden indirilen ceset ambulansla morga götürüldü. Yetkililer, cesedin kime ait olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı.