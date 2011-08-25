-Göçük altında kalan Kontaş'ın cesedine ulaşıldı ORDU (A.A) - 25.08.2011 - Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yeniköy'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda göçük altında kalan Nezaket Kontaş'ın cesedine ulaşıldı. Geçen cuma günü heyelanda evleri kayan ve göçük altında kalan Kontaş çiftinden Nazım Kontaş'ın cesedine ulaşılmasının ardından Nezaket Kontaş'ın cesedi de bulundu. İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, UKOME ve AKUT ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, heyelanda kayan evin enkazının son kalıntıları bulundu. Evin kaydığı yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında dere yatağında başlatılan çalışmalar sonucu, Nezaket Kontaş'ın cesedi yaklaşık 4 metre derinlikten çıkarıldı. Köy muhtarı Mustafa Kontaş, bir haftadır Nezaket Kontaş'ın cesedine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, arama kurtarma ekiplerince evin enkazının son kalıntıları ile birlikte Kontaş'ın cesedine ulaşıldığını söyledi. Nezaket Kontaş'ın komşusu ve akrabası Hanife Özgönül ise ev kaymadan önce Kontaş'ın camdan kendisine seslenerek, evin kaydığını, muhtara haber vermesini istediğini belirterek, ''Heyelan sırasında camı açarak bana evlerinin kaydığını söyledi. Ev yarım metre kaymıştı. Muhtarı arayıp haber vermemi istedi. Ben de ona hemen evden çıkmasını söyledim. Ben içeri geçtim ancak eşim bir dakika içinde evin kaydığını gördü. Çok üzgünüz'' dedi. Kontaş çiftinin 5 çocukları olduğu, çocuklarının arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi. Nezaket Kontaş'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.