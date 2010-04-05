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Dünya

Göçük altından 8 gün sonra çıktılar

Çin'in kuzeyinde bir hafta önce su basması sonucu 153 işçinin mahsur kaldığı kömür madeninde bir mucize yaşandı.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Çin'in kuzeyinde bir hafta önce su basması sonucu 153 işçinin mahsur kaldığı kömür madeninde bir mucize yaşandı. Bir haftadır madende mahsur bulunan işçilerden 114'ü, madenden sağ olarak çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Çin devlet televizyonundan canlı yayınlanan kurtarma operasyonunda sona yaklaşılıyor. Ekipler hala madende mahsur bulunan 39 işçinin daha kurtarılması çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde, arama çalışmalarına son vermek üzereyken, madenin derinliklerinden gelen bir ses üzerine çalışmalara geri döndü.

Bir duvarın yıkılmasıyla sular altında kalan madende dün ilk olarak 9 madenci kurtarılmıştı.

Bundan 2 saat sonra kurtarılan madencilerin sayısı hızla arttı. 8 gün önce su basan madende toplam 153 madenci mahsur kalmıştı.

İşçilerin madenden çıkarılması sırasında çevrede toplananlar olayı alkışlarla kutladı.

Yetkililer, halen madende sağ kalan işçilerin olabileceğini belirtti.

Dünyanın en ölümcül madenleri olan Çin madenlerinde meydana gelen kazalarda geçen yıl 2 bin 631 madenci öldü. 2002'de ölen madenci sayısı 6 bin 995 idi.



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