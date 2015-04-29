T24 LogoT24 Logo
Gündem

Göçük altında kalan İSKİ işçisi hayatını kaybetti

46 yaşındaki Bedri Bozdemir, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalmıştı

29 Nisan 2015 00:52

İSKİ işçisi Bedri Bozdemir, kanalizasyon borusu için açılan 5 metrelik çukurda çalışma yaparken, toprağın gevşeyerek çökmesi sonucunda toprak altında kaldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonrasında toprak altından çıkarılan Bozdemir, hastaneye götürülürken yolsa hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İSKİ'de görevli işçiler, Cemil Meriç Mahallesi, Çayırönü Caddesi üzerinde, kepçenin açtığı yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalizasyon kanalında, borunun geçeceği yerdeki meyilleri düzleştirmek için kazma-kürekle çalışmaya başladı. Bu sırada gevşeyen toprak, blok halinde kanalda çalışan 46 yaşındaki Bedri Bozdemir’in üzerine devrildi. 

Büyük panik yaşanmasına neden olan göçükle birlikte, Bozdemir’in sadece elleri toprak üstünde kaldı. Arkadaşları hemen kazma-küreklerle Bedri Bozdemir'in yardımına koştu. Bir kişi de durumu itfaiyeye haber verdi. Meslektaşlarının tüm çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine gelen itfaiye ekibi, 30 dakikalık çalışma sonucu Bedri Bozdemir’i toprak altından çıkarmayı başardı. 

Bozdemir, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

iskikazaiş cinayeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24