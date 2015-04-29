Göçük altında kalan İSKİ işçisi hayatını kaybetti

İSKİ işçisi Bedri Bozdemir, kanalizasyon borusu için açılan 5 metrelik çukurda çalışma yaparken, toprağın gevşeyerek çökmesi sonucunda toprak altında kaldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonrasında toprak altından çıkarılan Bozdemir, hastaneye götürülürken yolsa hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İSKİ'de görevli işçiler, Cemil Meriç Mahallesi, Çayırönü Caddesi üzerinde, kepçenin açtığı yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalizasyon kanalında, borunun geçeceği yerdeki meyilleri düzleştirmek için kazma-kürekle çalışmaya başladı. Bu sırada gevşeyen toprak, blok halinde kanalda çalışan 46 yaşındaki Bedri Bozdemir’in üzerine devrildi.

Büyük panik yaşanmasına neden olan göçükle birlikte, Bozdemir’in sadece elleri toprak üstünde kaldı. Arkadaşları hemen kazma-küreklerle Bedri Bozdemir'in yardımına koştu. Bir kişi de durumu itfaiyeye haber verdi. Meslektaşlarının tüm çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine gelen itfaiye ekibi, 30 dakikalık çalışma sonucu Bedri Bozdemir’i toprak altından çıkarmayı başardı.

Bozdemir, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.