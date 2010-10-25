-GÖÇÜK ALTINDA KALAN İKİ İŞÇİ ÖLDÜ MERSİN (A.A) - 25.10.2010 - Mersin'de, su arıtma tesisi için kanal çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan iki işçi öldü. Alınan bilgiye göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) çalışmalarını gerçekleştiren taşeron firma bünyesinde çalışan İzzet Han (49) ve Uğur Özveren (53), Kazanlı beldesindeki su arıtma tesisi için kanal çalışması yaparken göçük meydana geldi. Vatandaşın 155 Polis İmdat telefonuna bildirimi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. Çalışmalar sonucunda göçük altından kalan İzzet Han (49) ve Uğur Özveren'in (53) cesetleri çıkartıldı. Cenazeler, Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.