Göçmenlik yasasının tartışmalı maddelerine iptal

T24- Arizona mahkemesi eyalet kongresinin kabul ettiği göçmenlik yasasının en tartışmalı maddelerini iptal etti. Vali, mahkemenin aldığı kararı temyiz edeceğini açıkladı.





Obama yönetimini eyaletindeki göçmen sorunuyla ilgilenmemekle suçlayan Vali Jan Brewer, mahkemenin aldığı kararı ilerleyecekleri yolda bir kasis olarak niteledi.





Federal yargıç Susan Bolton yasanın, polisin kaçak göçmen olduğundan şüphelendiği kişileri durdurup kimlik sormasını öngören maddesini iptal etti. Yargıç ayrıca, göçmenlerin her an kimlik taşıması ve yasa dışı göçmenlerin iş aramasını yasaklayan maddeleri de iptal etti.





Kabul edildiği zaman Amerika’da büyük tepkiye yol açan ve Obama yönetiminin iptal için girişimler başlattığı yasanın, mahkemenin geçersiz saydığı maddeleri dışında kalan bölümü yürürlüğe girdi.





Adalet Bakanlığı, yargıç Susan Bolton’un kararını taktirle karşıladı. Obama yönetimi, göçmenlik konusunun eyaletlerin değil federal hükümetin yetkisine giren bir alan olduğunu belirterek, yasanın tamamen iptali için girişimler başlatmış bulunuyor.

