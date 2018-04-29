Göçmenlerin yeni rotası: 3 bini aşkın kişi Türkiye üzerinden İtalya'ya gitti

Orta Doğu ve Afrika'dan Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenlerin, İtalya'nın Libya ile yaptığı anlaşma sonrası yeni rotalar oluşturduğu ve bunlar arasında Türkiye-İtalya hattının da bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından hazırlanan rapora göre, İtalya'nın göçmen teknelerinin durdurulması için Libya ile yaptığı anlaşma sonrası geçen Temmuz'dan itibaren Libya'dan deniz yoluyla İtalya'ya gelen göçmen sayısı azaldı.

Ancak bu rotanın kapanması göçmenleri yeni güzergah arayışına itti. Raporda, "Libya'dan yola çıkanların sayısı azalırken, Tunus, Türkiye ve Cezayir'den İtalya'ya deniz yoluyla gelenlerin oranı arttı" denildi.

Rapora göre, bu yılın Eylül ayına kadar Türkiye'den deniz yoluyla İtalya'ya giden göçmen sayısı 3250'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayının 1450 olduğu belirtildi.

Yalnızca son 3 ayda 1300 kişinin bu yolla İtalya'ya ulaştığı bilgisi de raporda yer aldı. Bu kişilerin çoğunlukla Irak, Pakistan, İran ve Somali'den kaçtığı da belirtildi.

Rapora göre ayrıca, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından Romanya'ya kaçışlarda da artış görüldü. Geçen Ağustos ve Eylül'de, 476 Irak ve İranlıyı taşıyan 5 tekne Türkiye'den Romanya'ya gitti.

Türk sahil güvenlik ekipleri, yine Romanya'ya geçmeye çalışan 900 kişiyi de durdurdu. Bu rota bir göçmen teknesi tarafından son olarak Şubat 2015'te kullanılmıştı.

2017'de Türkiye'den Kıbrıs'a giden göçmen sayısında da büyük artış kaydedildi. UNHCR verilerine göre bu yılın başından beri, neredeyse tamamı Suriyeli olmak üzere 860 kişi deniz yoluyla Kıbrıs'a geçti. Geçen yıl bu sayının 113 olduğu belirtildi.

İtalyan La Stampa gazetesi bu rapora dayandırdığı haberi bugün manşetten "Türkiye-İtalya arasında yeni göçmen rotası" başlığıyla verdi.

La Stampa'nın haberine göre Türkiye'den yola çıkan göçmenler, Libya'dan gelenlerin aksine Çin yapımı dayanıksız botlarla değil yat ya da yelkenli teknelerle yolculuk yapıyor.

Türkiye'nin güney kıyılarından "turist gibi" teknelerle ayrılan göçmenler İtalya'nın güneyindeki Sicilya, Calabria ve Puglia'daki küçük limanlara çıkıyor.

Habere göre, Türkiye-İtalya güzergahı 2016 ilkbaharından itibaren kullanılmaya başladı ancak 2017'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'den gelen tekne sayısında büyük artış görüldü.

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) bu hatta seyreden 160 tekneyi yakaladığı belirtildi. La Stampa "Kimbilir kaç tanesi de turistlerin arasına karışarak radardan kaçmayı başardı" diye yazdı.

Diğer rotalar kapatıldığı için ya da daha güvenli olduğu gerekçesiyle bu güzergahı kullanan göçmenlerin insan kaçakçılarına kişi başı 6000 euro'ya varan ücretler ödediği, çocuklara ise yüzde 50 indirim yapıldığı da belirtildi.

Ancak gazete, bu yüksek fiyatın bu göçmenlerin hepsinin "zengin" olduğu anlamına gelmediğini vurguladı ve "Bazıları, daha iyi bir gelecek arayışıyla, yasa dışı yollarla ülkemize ulaşmak için varlarını yoklarını ortaya koyuyor" diye yazdı.

Gazete, Türkiye'den gelen bu teknelerin kaptanlığını yapanlar arasında Ukrayna, Rusya, Belarus, Gürcistan, Türkiye, Suriye ve Azerbaycan vatandaşlarının yer aldığını da yazdı.