T24 LogoT24 Logo
Dünya

Göçmenlerin tutulduğu iade merkezine 'taciz ve saldırı' suçlaması

Güvenlik şirketi çalışanlarını açığa aldı, soruşturma başlattı

02 Eylül 2017 18:06

BBC'nin Panorama programı, yaptığı gizli çekimler sonucu Londra'nın Gatwick Havaalanı yakınında ülkeye yasa dışı girmeye çalışmakla suçlananların tutulduğu göçmen geri gönderim merkezinde fiziksel şiddet uygulandığını gösteren görüntüler kaydetti.

Panorama programı, Brook House adlı merkezde tutulan kişiler ile "alay edildiğini, bu kişilerin taciz ve saldırıya uğradığını" iddia etti.

Merkezde çok sayıda 'kendine zarar vermeye çalışanların ve intihara teşebbüs edenlerin' bulunduğu ve uyuşturucu kullanımının 'yaygın olduğu' belirtildi.

Güvenlik şirketi çalışanlarını açığa aldı

Merkezi işleten İngiltere merkezli güvenlik şirketi G4S, dokuz çalışanını açığa aldığını açıkladı. Şirket aynı zamanda bir soruşturmaya başladığını da duyurdu.

BBC İçişleri Muhabiri Danny Shaw, açığa alınanların bir hemşire, altı gözaltı memuru, iki müdür olduğunu belirtti.

Eski görevli gizli çekim yaptı

Pazartesi günü yayımlanacak programda, İngiltere'den gönderilme riskiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin tutulduğu merkezde çalışan eski gümrük memuru Callum Tulley'nin çektiği görüntüler kullanıldı.

Panorama programı görüntülerde 'kaos, yeteneksizlik ve taciz' olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda sınır dışı edilme olasılığı bulunan göçmenlerin hapishanedeki cezası tamamlanan yabancı hükümlülerle aynı odada kaldığı öne sürülüyor.

Brook House'u İngiltere İçişleri Bakanlığı adına G4S adlı şirket işletiyor. Brook House'da çoğunluğu Pakistan, Arnavutluk, Nijerya, Afganistan ve Hindistan'dan olmak üzere 508 kişi tutuluyor.

ETİKETLER

İngilteregöçmentacizşiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24