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Dünya

Göçmenleri taşıyan gemi battı: 8 ölü, onlarca kayıp CAKARTA (A.A)

02 Kasım 2011 14:45

-Göçmenleri taşıyan gemi battı: 8 ölü, onlarca kayıp CAKARTA (A.A) - 02.11.2011 - Endonezya'da göçmenleri taşıyan bir geminin batması sonucu ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği, onlarca kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Çoğunluğu Afgan, İranlı ve Pakistanlı yaklaşık 70 göçmeni taşıyan ve Timor'a giderken fırtına yüzünden batan gemiden 48 kişi sağ kurtarılırken, son olarak 9 yaşında İranlı bir çocuğun cesedinin bulunmasıyla kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Polis yetkilileri, cesetlerine ulaşılan 8 göçmenin de İranlı olduğunu, kayıpları bulmak için yürütülen çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

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