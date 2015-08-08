Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı; 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarındaki Şapçı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Suriyelileri taşıyan araç istinat duvarına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 09.00 sıralarında, Balıkesir-Havran Karayolunun Amasçakılı mevkisinde meydana geldi. Balıkesir yönünden Edremit yönüne doğru giden 34 JV 4635 plakalı minibüs, yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Kapasitesinin çok üzerinde yolcu bulunan minibüs, yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp takla attı. Kazada minibüste bulunan Suriyeliler'den 9'u ölürken 30 kişi yaralandı.

Havran Kaymakamı Yasin Öztürk, 40'a yakın Suriyelinin bindirildiği bir minibüsün, kaza yaptığını söyledi. Aracın istinat duvarına çarptığını belirten Öztürk, "8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri ise hastanede kurtarılamadı. Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz. Göçmenlerin Ayvalık'a doğru gittiklerini öğrendik" diye konuştu.