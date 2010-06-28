'Göçmenlere zeka testi yapılsın'

T24-



Alman hükümetinin sözcü yardımcısı Christoph Steegmans, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, bu önerinin önyargıları körüklediğini belirterek, "Bu öneri mantıklı değil. Göçmenlerin hepsinin aptal olduğunu varsaymak, tümüyle ayrımcılıktır" şeklinde konuştu.





Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı ve Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit da, "Göçmenlere zeka testi yapılması önerisi insanları aşağılıyor" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, CDU'nun göç konusunda hiçbir şey anlamadığının bu öneride açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti ve "Toplumumuzdaki insanların değerini, şüpheli zeka testleri ile ölçmek isteyen anlayış, ayrımcı ve aşağılayıcıdır" şeklinde görüş belirtti.





MİLLETVEKİLLERİNE ZEKA TESTİ





SPD Berlin Eyalet Meclisi Üyesi ve partisinin Göç Çalışma Grubu Başkanı olan Ülker Radziwill de, CDU Berlin eyalet teşkilatının, bu saçma ve insanları aşağılayıcı talebi ile gerçek yüzünü gösterdiğini, bu öneri ile CDU'nun, toplumun barış içinde yaşamasından ve birlikteliğinden yana olmadığını gösterdiğini belirtti.





Radziwill, bu öneriden dolayı Göç Çalışma Grubu olarak milletvekillerinin acilen bir zeka testine tabi tutulup tutulmaması konusunda düşünmeye başladıklarını kaydetti.





Hür Demokrat Parti (FDP) Berlin Eyalet Meclisi Grubu uyum sözcüsü Mieke Senftleben de, CDU Berlin eyalet teşkilatının, göçmenlere zeka testi yapılması talebine karşı çıktığını, zekanın ülkeye gelecek göçmenler için bir kriter olmaması gerektiğini ifade etti.





CDU Berlin Eyalet Meclisi Üyesi ve CDU Yönetim Kurulu Üyesi Emine Demirbüken-Wegner de, Trapp'ın bu şekilde bir açıklamayı neden yaptığını bilmediğini, CDU Berlin eyalet teşkilatının böyle bir talebi olmadığını belirterek, Berlin eyalet teşkilatı olarak göçmenlerin sorunlarına cevap bulmak için bir Uyum Tasarısı hazırladıklarını hatırlattı.