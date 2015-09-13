Mültecilere şişme bot satan Fransa'nın Bodrum Fahri Konsolosu görevinden alındı!

Fransa’nın Bodrum’daki Fahri Konsolosu Françoise Olcay, mültecilere şişme bot ve can yeleği sattığı gerekçesiyle görevinden alındı. Eşiyle birlikte Bodrum’da deniz malzemeleri satan bir mağaza işleten Olcay, 2014 yılının Ekim ayından bu yana fahri konsolosluk görevini yürütüyordu.

Ancak Olcay’ın bir Fransız televizyonunda yayınlanan gizli kamera konuşmalarında, bu botları mültecilere sattığını ve onları bir şekilde ölüme gönderdiğini bildiğini itiraf etmesi olay yarattı.

Euronews'teki habere göre, Olcay konuşmasında “Biz satmasak bunları göçmenlere başkaları satacak, liman yönetiminden belediyeye kadar herkes bu işin içinde, yetkililer hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Haberin yayınlanmasıyla Olcay, Fransız Dışişleri Bakanı Laurent Fabius tarafından görevinden alındı.

Her gün Avrupa’ya ulaşmak amacıyla binlerce mültecinin yola çıktığı Bodrum açıklarında Türk Sahil Güvenliği’nin kontrolleri arttırmasıyla, son günlerde bu denemelerin azaldığı bildirildi.