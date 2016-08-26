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Dünya
Deutsche Welle

Göçmenlere evde hangi dili konuştuğu sorulacak

Alman hükümeti, ülkede yaşayan yabancılar ve göçmenlerin evlerinde hangi dili konuştuğunu öğrenmek istiyor. Bu konuda düzenli olarak mikro sayım yapılması planlanıyor.

26 Ağustos 2016 17:48


Alman hükümeti, Almanya'da yaşayan yabancılar ve göçmenler hakkında daha fazla bilgi toplamayı planlıyor. Bild gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümeti bu konuda bir yasa tasarısı hazırlığında.

Buna göre 2017'den itibaren düzenli olarak mikro sayım yapılarak yabancıların ve göçmenlerin evlerinde hangi dili daha çok konuştuklarına ilişkin istatistik tutulacak.

Alman hükümetinin böylece göçmenlerin ve yabancıların ülkeye uyumunu gözlemlemeyi amaçlıyor. Yasa tasarısına ilişkin Bild gazetesine bilgi veren hükümet yetkililerinin "Özellikle kültürel entegrasyon hanede konuşulan dille yakından ilgili" dediği belirtildi.

Nerede doğdukları da sorulacak

Yabancılara ve göçmenlere ayrıca sadece hangi ülkenin vatandaşı oldukları sorusu değil, aynı zamanda kendilerinin ve ebeveynlerinin nerede doğduğu sorusu da yöneltilecek. Yasa tasarısında buna gerekçe olarak göç araştırmalarında bir kişinin nerede doğduğunun, vatandaşı olduğu ülkeden daha fazla rol oynadığı gösterildi.

Federal İstatistik Kurumu'na göre 2015 yılında Almanya'ya iki milyonla rekor sayıda yabancı geldi. 2015 yılında Almanya'yı terk eden yabancıların sayısı ise 860 bin. Almanya'daki yabancı sayısının artmasında öncelikle mülteci akını rol oynadığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanAlmanyaBildYabancılaraKurumuDeutsche Welle Türkçe dpa/KNA/HS/BD

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