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Dünya
Deutsche Welle

Göçmenler istihdam yaratıyor

Almanya'da Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı araştırma, göçmen kökenli işletmecilerin istihdamdaki payının giderek arttığını ortaya koyuyor.

11 Ağustos 2016 13:31


Almanya'da göçmen kökenlilere ait işletmelerin istihdamdaki payı giderek artıyor. Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre göçmen kökenlilere ait firmaların istihdam ettiği kişi sayısı 2005 yılındaki 947 binden, yüzde 36'lık artışla 2014 yılında 1 milyon 300 bine yükseldi. Araştırmaya göre göçmen kökenliler arasında serbest girişimcilerin sayısı da dörtte bir oranında arttı. 2005 yılında 567 bin olan göçmen kökenli girişimci sayısı 2014 yılında 709 bine yükseldi.

Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aart De Geus, yabancı kökenli girişimcilerin Almanya'da istihdam motoru işlevi gördüğünü belirterek, göçmen kökenlilerin sadece kendi iş yerlerini açmakla kalmayıp, istihdam da yarattıklarını vurguladı.

Araştırma sonucu yayınlanan raporda, devletle iş dünyası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi uyarısı da yer aldı. Raporda göçmen kökenlilerin kurduğu işletmelerin başarılı bir başlangıç için özel destek görmesi gerektiği kaydedildi.

Hizmetten üretime geçiş

Rapora göre Almanya'da göçmen kökenli girişimcilerin yarıya yakını (yüzde 48), ticaret ve gastronomi dışındaki hizmet sektörlerinde çalışıyor. Ticaret ve gastronomi-konaklama alanında faal girişimciler arasında göçmen kökenlilerin oranının ise on yılda yüzde 10 azalarak yüzde 28'e gerilediğine dikkat çekiliyor. Aynı zaman diliminde üretimde göçmen kökenlilerin oranı ise artış gösterdi. Buna göre göçmen kökenli girişimcilerin beşte biri inşaat ve sanayi alanında faaliyet gösteriyor.

Araştırmaya göre göçmen kökenli işletmelerin en fazla istihdam yarattığı eyalet, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV). 300 bin kişinin istihdam edildiği bu eyaleti Bavyera, Baden-Württemberg (BW) ve Hessen eyaletleri izliyor. İstihdamdaki artış hızı ise eyaletlere göre farklılıklar gösteriyor. 2005-2014 yılları arasında istihdamda KRV'de dört bin, BW'de 145 bin, Hessen'de 81 bin, Bavyera'da ise 113 bin kişilik artış kaydedildi.

Raporda ayrıca eğitimin önemine de vurgu yapılarak, göçmenlerin mesleki nitelikleri arttıkça girişimci sayısının da yükseldiğine dikkat çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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