-GÖÇMENLER İLK KEZ GERİ GÖNDERİLDİ FLORANSA (A.A) - 08.04.2011 - İtalya, Tunus ile yaptığı anlaşmaya dayanarak, Lampedusa Adası'na gelen kaçak göçmenlerden bir kısmını ülkelerine geri gönderdi. İtalya'nın Tunus'a en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na yıl başından beri aralıksız gelen kaçak göçmenleri ana karadaki bölgelere eşit şekilde tahliye eden İtalya, hafta başında Tunus ile yaptığı anlaşma gereği, gece geç saatlerde ilk kez göçmenlerden bir kısmını ülkelerine geri gönderdi. Anlaşmanın yapıldığı geçen Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece saat 00.30 sularında adaya ulaşan 104 kişilik göçmen grubundan 30'unun, özel bir uçakla Tunus'a gönderildiği belirtildi. İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni, hafta başında Başbakan Berlusconi ile yaptığı ziyareti bir gün uzatarak, Tunuslu yetkililerle konu üzerinde çalışacak bir teknik kurul oluşturulması konusunda anlaşmıştı. İtalya bu anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren adaya gelen göçmenleri ülkelerine geri gönderecek, bu tarihten önce gelenlere de geçici süreli oturma izni verecek.