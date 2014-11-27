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Dünya
Deutsche Welle

Göçmenler Almanya’yı zenginleştiriyor

Yaygın kanının aksine Almanya’ya gelen yabancılar sosyal sisteme yük olmuyor. Yapılan bir araştırma tam tersine, ülkeyi zenginleştirdiklerini ortaya koydu.

27 Kasım 2014 15:33


Alman Bertelsmann Vakfı tarafından, Avrupa Ekonomi Araştırmaları Merkezi'ne (ZEW) yaptırılan araştırma, yaygın kanının aksine veriler ortaya koydu.

Perşembe günü açıklanan araştırmaya göre, Almanya'daki 6 milyon 600 bin göçmen, sosyal yardım kasasına 22 milyar Euro kazandırdı. Elde edilen verilere göre, ülkede farklı ülke pasaportuna sahip her insan, yılda ortalama 3 bin 300 Euro vergi ve sosyal güvenlik primi ödeyerek, devlete maliyetinden daha fazlasını ödüyor.

Ne var ki, araştırmanın ortaya koyduğu verilerle, halk arasındaki genel kanı uyuşmuyor. Yine Bertelsmann Vakfı'nın 2012 yılında yaptığı bir kamuoyu anketine göre, Almanların üçte ikisi göçmenlerin sosyal sistem için yük olduğu görüşünde.

Bertelsmann Vakfı, göçmenlerin sosyal yardım kasasına katkılarının, eğitim ve beceri düzeylerinin artmasıyla daha da artabileceğine dikkat çekti. Vakıf Başkanı Jörg Draeger iyi eğitim politikalarının en iyi uyum politikası olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YaygınAlmanyaBertelsmann VakfıAvrupa Ekonomi Araştırmaları MerkeziEuroAlmanlarınVakfıBaşkanı Jörg DraegerDeutsche Welle Türkçe DW/KNAGA/HT

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