Göçmen Türk gençler, Türkiye’de çalışmak istiyor

T24 - Almanya'da yaşayan Türk gençlerin çok az bir bölümü üniversiteye gitmeyi başarabiliyor. Şu anda yaklaşık 20 bin Türk genci Alman üniversitelerinde okuyor. Mezun olanların önemli bir bölümü ise Almanya'da eşit şans bulamadıkları için yurtdışında kariyer yapmayı tercih ediyor. Futureorg enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre üniversite mezunu Türk gençlerinin %38'i Türkiye’de çalışmayı hedefliyor.



Deutsche Welle'de yer alan haberde, Almanya Türk Öğrenci Dernekleri Birliği BTS’nin Başkanı Serdar Yazar Türk gençlerinin iş piyasasında karşılaştıkları zorlukların artık uluslararası raporlarda ve araştırmalarda ortaya çıktığına dikkat çekerek şunları söylüyor:



“OECD’nin 2007-2008 yılında yaptığı araştırmalarda göçmen kökenlilerin ortalama 5 iş başvurusu daha fazla göndermesi gerekiyor. Bunun dışında çok yeni bir araştırma var. Bunun özelliği Türk kökenlileri ön planda tutması. Hayali Türk ve Alman isimleriyle yapılan 1000 iş başvurusu söz konusu. Alman şirketleri %14 daha fazla oranda Alman isimli olanları tercih ediyor. Bu sonuç şaşırtıcı mı? Hayır değil. Biz göçmen kökenlileri alamıyoruz diyorlar. Neden diye sorulduğunda kalifiye değiller ya da müşteriler rahatsız oluyor gibi nedenler ileri sürüyorlar.”





Tanımadıkları Türkiye cazip görünüyor



İş piyasasındaki bu eşitsizlik nedeniyle Türk gençleri, sadece tatillerde gördükleri; çalışma ortamlarını ve yaşam koşullarını çok da iyi bilmedikleri Türkiye'ye gitmek istiyor. Berlin Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi Başkanı ve bilgisayar mühendisliği öğrencisi Soner Süral gençlerin bu tercihlerinin nedenleri şöyle sıralıyor:



“Daha az para da kazanabilirim, belki daha düşük seviyeli de bir işe girebilirim. Ama önemli olan kendimi rahat hissetmem. Kendimi evimde hissetmiyorum sonucu çıktığında o insanları bir kere kaybettiğinizde bir daha yakalama imkânı da bulamazsınız. Benim de mezun olduktan sonra uzun süre Almanya’da kalmayı düşünmediğim kesin. Bir Avustralya alternatifi var aklımdan geçirdiğim. Tabii ki Türkiye ile sürekli bağlantı halindesiniz çoğunun göç etme fikri bende de var yani.”





“Genç neslin gösterdiği reaksiyon”



Karşılaşılan ayrımcılık, kendini evinde gibi hissetmeme duygusu Almanya’daki Türk gençlerini yeni arayışlara itiyor. BTS Başkanı Serdar Yazar’a göre bu genç neslin bir reaksiyonu. Yazar sözlerini şöyle sürdürüyor:



“Belirli bir yaşın üstündekiler bu ayrımcılığa karşı bir şey yapmıyor. Belki sineye çekiyor ama gençlerde bu böyle değil. Gençler bir reaksiyon gösteriyor. Bu da çok sık görülen bir reaksiyon ülkeyi terk ediyor. Bu doğal bir sonuç.”



Tüm bunlardan aslında en çok Almanya olumsuz etkileniyor. Zira ülkenin kalifiye eleman ihtiyacı her geçen gün artarken, kendi topraklarında doğup büyüyen ve yatırım yaptığı gençlerini elinde tutamıyor.





“Türkler çok daha iyi olmak zorunda”



Elektronik Mühendisliği mezunu Ali Soyer de kendi sektöründe iyi bir işte çalışıyor. Ancak iş piyasasında Türk gençlerinin Alman adaylardan kat kat iyi olmadığı zaman işe kabul edilmediğine dikkat çekiyor:



“Bir işyerine Alman da başvuruyor Türk de başvuruyor. Alman işveren tabii tercihi Almandan yana kullanıyor. İşverenler kendinde olan özellikleri arıyor elemanlarında, bu bir gerçek. Türklerin işi alması için daha iyi olması bir mecburiyet.”



Ali Soyer, elektronik mühendisi olarak bu zorlukları atlatıp iyi bir iş bulmuş olmasına rağmen onun bile aklında hala bir gün Türkiye’de çalışmak var. Soyer şöyle konuşuyor:



“Her Türk'ün olduğu gibi öyle bir hayal yaşıyorum. Özel bir şirket var görüştüğüm daha doğrusu çalıştığım şirketin ortağı İstanbul’da, onunla görüşüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. En önemlisi tabii İstanbul gibi bir şehirde yaşamak çok ilginç. Doğma büyüme Berlinli olduğum için büyük bir özlem duyuyorum Türkiye’de çalışmak için. Hele yazın deniz kenarında çay içmek gibi büyük bir zevk yok.”







